Carabiniere libero dal servizio sventa furto e arresta ladro

Assiste al furto di uno smartphone, insegue il ladro e recupera anche la refurtiva. E' quanto è accaduto a Napoli, in piazza Montesanto dove un carabiniere libero dal servizio ha sventato l'ennesimo colpo di un borseggiatore.

Era a passeggio e si stava recando a prendere la metro quando il carabiniere della stazione Napoli San Giuseppe ha notato il ladro in azione. La mossa fulminea del borseggiatore, che ha preso lo smartphone dalla tasca di un passante, non è passata inosservata al militare che è immediatamente intervenuto. E' così che il ladro, che era in possesso anche di un coltello a serramanico, è stato arrestato e il telefono è stato restituito alla vittima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA