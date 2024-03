Autista abusivo all'aeroporto,divieto circolazione per un 61enne

L'Unità operativa aeroportuale della polizia locale di Napoli ha registrato una nuova violazione dell'art. 85 del codice della strada relativa al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

Il responsabile è un napoletano di 61 anni.

In seguito alla violazione, l'ufficio competente del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha preso provvedimenti emettendo un'ordinanza di sospensione della circolazione del veicolo di proprietà di L.G., il quale, secondo le indagini, utilizzava il mezzo principalmente per caricare abusivamente turisti in arrivo all'aeroporto.

L'azione - si fa notare dal Comune - è mirata a garantire la sicurezza dei viaggiatori e il rispetto delle regole che governano il servizio di trasporto pubblico, preservando così l'integrità del settore e il benessere di cittadini e visitatori.



