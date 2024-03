A Torre del Greco una trentina di volontari per pulizia arenile

Trenta volontari, tra i quali anche ragazzi speciali; più di venti grandi sacchi riempiti, un lungo tratto di arenile pulito. Sono i 'numeri' della mattinata di pulizia delle spiagge del litorale di Torre del Greco organizzata dalle associazioni Sempre in pesca e Fondalicampania Aps.

A supportare l'intervento dei volontari promosso in via Litoranea, uomini e mezzi della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella città vesuviana, che hanno permesso di smaltire regolarmente gli scarti trovati nella sabbia dai volontari. Presente, per conto dell'amministrazione comunale, l'assessore alla transizione ecologica, Laura Vitiello: "Le spiagge e il mare - ha detto la rappresentante della giunta torrese - sono una risorsa importante per la nostra comunità, non solo dal punto di vista economico e sociale ma anche sotto l'aspetto ambientale. Per questo, come amministrazione, non potevamo non sostenere l'iniziativa promossa da Fondalicampania Aps e Sempre in pesca, per restituire decoro ed igiene al nostro bellissimo litorale e per garantire la fruizione delle spiagge".

Al termine della mattinata di interventi, i volontari hanno recuperato tanti scarti, in particolare plastica e carta, ma anche uno pneumatico e alcune staffe di plastica. Tutto è stato suddiviso tra rifiuti normali e speciali, per essere poi avviati a smaltimento: "Grazie a quanti hanno partecipato a questa straordinaria iniziativa - conclude Laura Vitiello - in particolare ai meravigliosi ragazzi della cooperativa Dimensione Azzurra".



