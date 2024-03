Studenti di Caivano, in 60 completano corso formazione

Si è tenuta oggi la giornata conclusiva del percorso formativo organizzato da Sap Italia presso l'Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano. Il corso, promosso dalla struttura commissariale di Governo, guidata da Fabio Ciciliano, ha visto la partecipazione di quattro classi, per un totale di 60 studenti, impegnate in un percorso formativo articolato e stimolante.

Durante il corso, gli studenti hanno affrontato quattro moduli di formazione, che hanno spaziato dall'organizzazione dei magazzini all'approvvigionamento, dalla fatturazione passiva e attiva alla gestione delle vendite. Grazie all'impiego della piattaforma Erp di Sap Italia e al supporto dei consulenti SAP, gli alunni hanno potuto acquisire sia conoscenze teoriche che competenze pratiche fondamentali per il mondo del lavoro.

La giornata conclusiva ha rappresentato l'occasione per la restituzione dei lavori svolti dagli studenti e per celebrare il completamento di questo percorso formativo. L'evento è stato caratterizzato da un clima di entusiasmo, evidenziando il valore e l'importanza di iniziative di questo genere nel contesto scolastico.

Fabio Ciciliano, a capo della struttura commissariale di Governo, ha ribadito l'importanza di investire nella formazione degli studenti e di offrire percorsi innovativi che consentano loro di acquisire competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro. "La scuola ha un ruolo fondamentale nella preparazione dei giovani per il futuro", ha dichiarato Ciciliano. "È essenziale estendere l'offerta formativa a percorsi come questo, che permettono agli studenti di essere pronti ad affrontare le sfide del mondo lavorativo appena dopo il diploma".

Adriano Ceccherini, Chief Operating Officer di SAP Italia ha commentato: "Il futuro dei giovani è una responsabilità condivisa che richiede la collaborazione di istituzioni, aziende e sistema educativo per fare rete su una sfida cruciale: formare le professionalità adeguate tra i nostri giovani a sostegno della competitività e crescita delle aziende italiane. Siamo molto orgogliosi di aver partecipato a questo progetto che ha aumentato le competenze digitali dei ragazzi e ragazze di Caivano e che permetterà loro di sviluppare il proprio percorso professionale con maggior fiducia e prospettive di successo".

"Abbiamo disegnato il percorso formativo partendo dal territorio che vede la presenza di molte aziende manifatturiere e di logistica per offrire ai ragazzi e ragazze le conoscenze giuste per entrare più facilmente nel mondo del lavoro", ha dichiarato Massimiliano Colicchio, Services Sale Director di SAP Italia. "Tutti i giovani hanno un talento, che deve però avere la possibilità di emergere e gli strumenti formativi per svilupparsi, e in SAP siamo impegnati proprio per costruire percorsi verso l'occupazione e l'imprenditorialità in linea con le richieste di un'economia sempre più digitale e green".

"Un altro giorno buono per sognare il cambiamento possibile - sottolinea Eugenia Carfora, dirigente dell'Istituto Superiore Morano - vivo da anni momenti magici in una terra ricca di ingegno; ho faticato tanto per farla conoscere in ogni parte d'Italia. Ho immaginato da subito una scuola straripante, contagiosa e capace di rendere i ragazzi liberi di sognare e di autodeterminarsi senza scorciatoie, disseminando all'angolo le tentazioni. Posso dirvi che mai gli eventi difficili mi hanno fatto desistere; anzi, nei momenti bui, la solitudine non mi ha mai fermata. E' stato bello, dopo l'ennesimo evento tragico, incrociare e collaborare con persone fattive e vogliose di donare opportunità. In un pomeriggio, mentre mi adoperavo per offrire sempre di più alle mie sentinelle del bene, arriva il commissario del Governo Fabio Ciciliano e il suo staff e subito parte la sintonia per favorire l'attivazione di un corso Sap. Non dimenticherò mai la sua telefonata presso i vertici di Sap Italia".



