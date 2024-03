Omaggio a Niccolò Jommelli nel 250mo anniversario della morte

'Celesti Armonie', iniziativa ideata dall'Associazione Discantus per celebrare i 40 anni di attività musicale e finanziata della Regione Campania, dedica l'ultimo concerto a uno dei più importanti rappresentanti della Scuola Musicale Napoletana del Settecento nel duecentocinquantesimo anniversario della sua scomparsa: Niccolò Jommelli.

Domani, 23 marzo (ore 19), nella Chiesa monumentale di San Giovanni a Carbonara a Napoli, il Coro Vocalia e l'Ensemble Discantus, con la guida di Luigi Grima, porteranno in scena di Jommelli l'Agonia di Gesù Cristo sulla Croce, nella Revisione di Pietro Andrisani. "Brano dalla straordinaria bellezza - si sottolinea - rappresenta una sorta di compendio di ciò che ha prodotto la gloriosa Scuola Napoletana del '700, per la bellezza delle melodie, l'immediatezza dell'ispirazione, la capacità creativa, la continua ricerca di realizzazioni armoniche e la naturalezza delle idee musicali". La particolarità della composizione "si evidenzia subito osservando l'originalità dell'organico strumentale adoperato dal compositore: contrabbasso, due violoncelli e fagotto. Colore e calore - si sottolinea - ottenuti con una timbrica cosi apparentemente cupa ma che, usata magistralmente, riesce a rendere il senso di inquietudine che il testo sottende e che Jommelli alleggerisce senza cadere mai nel grottesco". Le sette parole di Gesù sulla Croce vengono "commentate" in modo teatrale sì, "ma rispettoso dell'intensità del testo".



