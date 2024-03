"Life for Gaza", raccolti 42mila euro per gli aiuti umanitari

Sono 42.000 gli euro raccolti con l'iniziativa "Life for Gaza", il concerto di pace ideato per sostenere aiuti umanitari da destinare alle terre della Palestina che si è tenuto il 25 febbraio al Palapartenope di Napoli. La cifra, viene suddivisa in due parti: 31.000 euro sono stati inviati alla Palestinian Medical Relief Society; 11.000 euro a Medici senza Frontiere. Sul sito www.pergaza.it continua la campagna di donazioni per tutti coloro che vogliono esprimere la propria vicinanza.

Alla conferenza tenuta per illustrare quanto fatto, Omar Suleiman, referente della comunità palestinese, e Luigi de Magistris in qualità di rappresentante del comitato dei garanti (che include anche l'attrice Laura Morante, il regista Mario Martone, l'attore Lino Musella, padre Alex Zanotelli, Nicola Quatrano e Francesco Romanetti), si è parlato anche delle prossime iniziative di solidarietà destinate al popolo della Palestina.

La prima si terrà proprio domani con una biciclettata che partirà alle 10 dalla Bicycle House nella Galleria Principe di Napoli, si snoderà nelle vie del centro della città e verso il lungomare, con traguardo nei viali della ex base Nato di Bagnoli. "Chi vorrà, potrà partecipare arrivando in sella alle sue due ruote oppure noleggiare a soli 10 euro una bicicletta.

Il ricavato naturalmente andrà donato alle associazioni pacifiste", affermano gli organizzatori.

La seconda, ancora nel piazzale della ex Nato a Bagnoli, è in calendario invece il 6 luglio ed è un nuovo concerto dedicato alle vittime del genocidio ad opera del governo militare di Israele". Tra i primi musicisti ad aderire al concerto di luglio figura Mohammed Assaf, vincitore di "Arab Idol". E stanno già pervenendo i primi sì anche di cantautori e musicisti napoletani che non hanno potuto essere sul palco del Palapartenope a fine febbraio.



