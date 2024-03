La "vestizione" è tempo di lavoro, infermieri risarciti

Sessantotto infermieri in servizio presso l'Azienda ospedaliera 'San Giuseppe Moscati' di Avellino riceveranno oltre 300 mila euro di risarcimento: negli ultimi nove anni, a partire dal 2015, l'Azienda non ha infatti considerato compreso nell'orario di lavoro il tempo dedicato alla vestizione e al cambio di consegne con il turno successivo.

Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Avellino, al quali si era rivolto il sindacato degli infermieri professionali Nursind.

Ad ogni infermiere spetterà una somma di circa 4.500 euro.

"E' stata vinta una battaglia di civiltà -commenta Romina Iannuzzi, segretaria territoriale del sindacato - per il riconoscimento di un diritto a lungo calpestato".

"L'aspetto spiacevole - aggiunge il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega - è quello di essere costretti ad aprire contenziosi legali per poter dare agli infermieri italiani, categoria tra le meno pagate in Europa, la sacrosanta retribuzione che gli spetta".



