In macchina con tirapugni e catene e con il pusher

Due giovanissimi, tra cui un minore di 17 anni, si sono appartati in una zona isolata di Casal di Principe (Caserta) con lo spacciatore di droga, pensando di non essere visti, ma sono stati invece notati dai carabinieri e sottoposti a controllo: l'esito ha portato a due denunce e all'arresto del pusher. E' accaduto poco dopo le 23 di ieri, quando i carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno notato un furgoncino fermo al buio in una strada sterrata; si sono così fermati scoprendo che a bordo, sui sedili anteriori, c'erano un 19enne alla guida e a fianco un 17enne, mentre dietro c'era un nigeriano di 45 anni già noto proprio per reati di droga. Le tre persone sono state sottoposte a perquisizione; nell'auto i carabinieri hanno trovato un tirapugni in metallo con lama, una catena in acciaio con un cacciavite alla sua estremità, una bustina con alcune dosi di marijuana e un coltello a serramanico, mentre al nigeriano è stato trovato addosso e sequestrato un pezzo di marijuana di quasi 50 grammi. Il 45enne pusher e i due giovani sono stati così condotti in caserma; il primo è stato arrestato per spaccio e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, i due giovani denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.





