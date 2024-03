De Luca, dal Governo ricorso contro decisione Tar su Fsc

"Rinnovo l'invito alla Meloni a fare un dibattito, senza rete, dove e quando vuole". Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Fb del venerdì torna all'attacco del Governo sulla questione dei fondi di coesione: "In questi mesi non hanno fatto nulla", ha detto, facendo sapere che il Governo ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che dava all'esecutivo 45 giorni di tempo per completare le procedure.

"Noi siamo pronti a tutto, ma non a fare i maggiordomi ad un Governo che è l'immagine dell'arroganza del potere", ha aggiunto, concludendo che in passato "non vi è mai stata una così irresponsabile perdita di tempo nell'assegnazione delle risorse".



