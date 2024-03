Controlli ambientali dei CC Forestale a Castellammare, 4 denunce

i militari del nucleo Carabineri forestale di Castellammare di Stabia (Napoli) durante il servizio di controllo in materia ambientale/urbanistico, a Castellammare di Stabia hanno riscontrato un' attività di recupero del materiale ferroso in un box in lamiere. L'attività, secondo gli accertamenti degli investigatori, era priva di autorizzazioni ambientali ed il titolare, un 60 enne del posto, è stato denunciato per attività di gestione illecita di rifiuti.

Nell'area esterna al box - come sarebbe emerso dagliaccertamenti - vi erano depositati ed abbandonati rifiuti di vario genere pericolosi e non pericolosi tra cui parti meccaniche di furgoni, olii esausti, guaine combuste.

Parte dei rifiuti depositati erano provenienti dall'attività del titolare, mentre altra parte, secondo i militari, era riconducibile ai proprietari del fondo: sono tre persone del posto, che sono state denunciate. L'area oggetto del controllo, di circa 250 metri, è stata sottoposta a sequestro.



