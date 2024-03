Alle 5 di questa mattina i Carabinieri - allertati dal 112 - sono intervenuti a piazza Italia, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. Poco prima ignoti avevano divelto la saracinesca e poi danneggiato la vetrata di una tabaccheria. I banditi hanno rubato del denaro ancora da quantificare per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le diverse immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona



