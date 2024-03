Pino Daniele, al via domani iscrizioni al 'Musicante Award'

Da domani sono aperte le iscrizioni per partecipare al Live Contest di musica pop e rock 'Musicante Award - Premio Pino Daniele', rivolto a giovani artisti in vista di un grande show che sarà organizzato a Napoli nel 2025 per il decennale della scomparsa. Il via alla competizione arriva alla vigilia del 19 marzo, data del compleanno e dell'onomastico, di Pino Daniele, e si unisce alle iniziative per ricordarlo, sempre tante nella sua città. come l'appuntamento al Sum - Stati Uniti Del Mondo che ospita l'installazione museale permanente "Pino Daniele Alive" e coincide con il 40/o anniversario del primo album dal vivo 'Sciò Live'. Il form e le informazioni per partecipare al Premio, fino al 24 giugno 2024, sono disponibili sul sito di Fondazione Pino Daniele Ets.

"Le opere di mio padre sono i frutti della sua personale ricerca musicale - dichiara Alessandro Daniele, presidente della Fondazione - Per l'ente che presiedo, quei frutti sono i semi che conservano nella matrice un sistema di valori da trasferire, per questo nasce il Musicante Award; per noi è simbolicamente un vivaio di giovani artisti, permettere loro di elaborare l'opera di Pino è come applicare il sistema di innesto nella pratica agronomica! I giovani artisti sono sia organismi che terriccio fertile e saranno alcuni di loro oggi a produrre i nuovi frutti per i semi di domani". Il termine "Musicante" spiegano gli organizzatori indentifica chi "conosce ed esercita la musica".

"Con Musicante Award giunge il tempo per la musica di qualità - dichiara Fabrizio Bianco, responsabile artistico e co-ideatore del contest. Premi saranno assegnati per le seguenti categorie: Miglior ensemble, Miglior elaborazione, Ricerca e contaminazione, il Musicante Award Giuria Popolare, per il miglior Testo, per la vocalità, per l'Interpretazione vocale e ai Migliori strumentisti. Il vincitore assoluto della prima edizione riceverà il premio Pino Daniele costituito da una somma in denaro, attività concertistiche e partecipazioni ad altre importanti manifestazioni. Grazie ai partner dell'industria discografica, tutti i finalisti avranno la possibilità di sottoscrivere contratti discografici ed editoriali".



