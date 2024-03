La Salernitana esonera Fabio Liverani

Manca ancora l'ufficialità ma Fabio Liverani non è più l'allenatore della Salernitana. La società pochi minuti fa ha comunicato al tecnico la notizia dell'esonero. Ora per la successione sono due le ipotesi: una soluzione interna con panchina affidata a Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile granata, o ritorno di Pippo Inzaghi che era stato esonerato 5 turni fa per far spazio a Liverani. Ma la soluzione interna, al momento, sembra in pole.





