Finanziere salva un 70enne finito in un dirupo con l'auto

Nota la vettura in un dirupo, si precipita e salva un uomo di 70 anni, incastrato e privo di sensi: è subito entrato in azione e ha agevolato i soccorsi il finanziere che nei giorni scorsi ha salvato un anziano automobilista a Bacoli, in provincia di Napoli.

Il militare, originario del luogo e non in servizio, stava tornando a casa quando ha notato un'auto di traverso carambolata dalla sovrastante carreggiata, dopo un volo di circa tre metri.

Si è subito precipitato verso il veicolo in cui ha trovato un settantenne nell'abitacolo incastrato e ormai privo di sensi.

Dopo aver allertato i soccorsi si è prodigato per agevolare la respirazione del malcapitato il quale, a causa della posizione assunta a seguito dell'impatto, era in evidenti difficoltà.

L'intervento del finanziere, il primo a essersi accorto dell'incidente stradale, si è rivelato provvidenziale e ha praticamente salvato la vita all'anziano il quale è giunto in coma all'ospedale "Santa Maria Delle Grazie" di Pozzuoli. Solo nei giorni successi si è fortunatamente ripreso.



