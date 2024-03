Provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco che la notte scorsa sono intervenuti ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, in viale Unità d'Italia dove un'auto in sosta è andata a fuoco. Le fiamme si stavano propagando al vicino condominio. Sono stati i residenti a lanciare l'allarme. Il rogo è stato circoscritto e non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di competenza.



