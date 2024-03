Musica e socialità, domani evento in centro storico Napoli

Spettacolo e dialogo con gli abitanti del centro storico di Napoli, in strade invase dai turisti ma che coltivano anche la crescita di chi nasce e vive lì. E' quanto accade domani dalle 10.30 a Piazza Riaro Sforza, piccolo pezzo storico della città tra il Duomo e di fronte al complesso del Pio Monte della Misericordia, che ospita l'evento "Dentro-Fuori: Diamoci una mano per il nostro quartiere". La mattinata è organizzata dall'associazione "DieciMani", che lavora sulla al processo di costruzione e crescita di una comunità territoriale e che domani porta nella piazzetta un format su convivialità, arricchimento, scambio e inclusione attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che vogliono prenderne parte per contribuire al processo di costruzione della comunità territoriale.

Le realtà territoriali e le famiglie insieme ai turisti parteciperanno a momenti musicali con l'esibizione dei ragazzi della Wind Orchestra dell'Istituto Margherita di Savoia ma anche di momenti dedicati all'arte e alla cultura che prenderanno forma con la performance di Anemone Illustrazioni e il workshop della libreria dei ragazzi Bibi. All'incontro ci sarà anche ricca convivialità con la partecipazione della Comunità di Sant'Egidio e i ragazzi dell'Istituto Elena di Savoia.

L'iniziativa sposa pienamente la mission del "progetto madre" di DieciMani che punta ad animare l'agorà e attivare le diverse realtà esistenti nel quartiere, al fine di far crescere sempre più una partecipazione attiva sul territorio. Il progetto è finanziato da "Impresa Sociale Con i Bambini", promosso dal Pio Monte della Misericordia e dal suo partenariato, si tratta di un progetto biennale (2023-2025) con l'obiettivo di valorizzare, allargare e consolidare la rete di attori da famiglie a scuole, da soggetti pubblici a privati che a vario titolo sono responsabili dell'educazione e della cura dei minori che vivono nel proprio territorio. Il progetto prevede l'attivazione e il coinvolgimento dei vari attori della Comunità educante, in particolare di adolescenti e famiglie, pensati non come destinatari di servizi, ma protagonisti di iniziative. Il territorio di riferimento è rappresentato dai Decumani, cuore del centro antico della città di Napoli.



