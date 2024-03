G7 a Capri, 'zona rossa' solo intorno alla sede dei lavori

Durante la riunione dei ministri degli Esteri del G7, in programma a Capri dal 17 al 19 aprile, non sono previsti contingentamenti degli orari dei collegamenti marittimi, che effettueranno corse regolari, né verrà disposta la chiusura degli istituti scolastici o degli esercizi commerciali. La cosiddetta "zona rossa" sarà limitata esclusivamente alle aree limitrofe al Grand Hotel Quisisana, sede prescelta per i lavori. Lo rende noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che - si legge in una nota - "in seno al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, sta coordinando tutte le iniziativa atte ad assicurare le migliori condizioni per la regolare conduzione del vertice, sia sotto il profilo dell' ordine e della sicurezza pubblica, che sotto quello del puntuale funzionamento dei trasporti e di ogni altro servizio pubblico".

Dalla prefettura si ricorda che "il sindaco di Capri, Marino Lembo, è massimamente impegnato a garantire un piano di accoglienza straordinario per tutti i partecipanti al summit, evitando contestualmente qualsiasi tipo di disagio alla popolazione ed ai turisti, con l'intento di restituire un'immagine dell'isola all'altezza della fama che la contraddistingue".

Il prefetto di Napoli "ringrazia i sindaci di Capri ed Anacapri per l'attività che stanno ponendo in essere con grande attenzione e professionalità. L'impegno delle istituzioni è sinergico, nell'ottica di assicurare il successo dell'evento, importante vetrina internazionale per il nostro Paese".



