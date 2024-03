'A proposito di Roberto De Simone' domani su Rai5

Andrà in onda domani su Rai 5 il documentario "A proposito di Roberto De Simone", un omaggio al 91enne maestro napoletano, regista, compositore e musicologo, realizzato per il ciclo di Rai Cultura "Apprendisti Stregoni" (ore 23.10 ). Autrice e regista del documentario, che fa parte di una serie dedicata ai protagonisti del teatro, è Barbara Napolitano, la cura editoriale di Felice Cappa, produttrice Serena Semprini, il montaggio è Ivo Semeraro, i video di Nicola Guarino.

Centrali per la costruzione del film i contributi delle Teche Rai, dell'archivio storico della canzone napoletana e degli archivi audiosivisi storici, immagini rare e preziose che con le parole dello stesso De Simone conducono lo spettatore attraverso anni importanti nella storia della musica napoletana e non solo.

Tra i protagonisti del documentario, La Nuova Compagnia di Canto Popolare, spettacoli come come La Gatta Cenerentola, Requiem Pasolini, il concerto per Maradona e naturalmente il Teatro San Carlo. Parte integrante e originale del racconto sono i 'video arte generativa' che collegano i vari argomenti.

Il Documentario, realizzato dal Centro di produzione Rai di Napoli, dedicato a Rita Ortese (regista di una Gatta Cenerentola), è stato presentato a Via Marconi dal direttore di Rai 5 Piero Corsini, dall'autrice, e dal direttore del Centro napoletano Antonio Parlati, con un videomessaggio di Marisa Laurito.



