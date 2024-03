Ventenne sconfigge i suoi disturbi alimentari grazie alla musica

Dal suo disturbo alimentare è uscita anche grazie all'amore per la musica: Noemi Tresa, in arte Notredam, autrice napoletana, appena ventenne, pubblica ora un brano in cui affronta la malattia a viso aperto.

Nel suo ultimo lavoro, intitolato "Miglia da me", alla vigilia della "Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla", dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, la cantante racconta il dolore di chi è consapevole del male che l'affligge e dal quale non riesce a liberarsi: "Descrivo le paure e le difficoltà di una persona che non si sente a suo agio nel suo corpo, non si riconosce ed è incapace di leggersi perché concentrata solo sul proprio riflesso".

"Nel quotidiano siamo continuamente soggetti a paragoni, - sottolinea l'artista - sia nella vita di tutti giorni che sui social o in televisione. È difficile, in un mondo come questo, non concentrarsi sulle proprie apparenze ed è quello che capita a tantissime persone soprattutto in giovane età ma non solo". Il brano sarà a breve on-line su tutte le piattaforme.



