Premio Elsa Morante, al via con vincitori delle sezioni Ragazzi

Al via l'edizione 2024 del Premio Elsa Morante, quest'anno idealmente dedicato al romanzo La Storia, a 50 anni dalla pubblicazione, con l'annuncio dei tre libri vincitori delle sezioni Ragazzi. La giuria, presieduta da Dacia Maraini e composta da Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, ha decretato all'unanimità i vincitori. Si tratta di 'Il signor conchiglia' (Salani) di Gianluca Caporaso che vince la sezione prosa e poesia; 'Storia del mondo, dal big bang a oggi' (La Nave di Teseo) di Giordano Bruno Guerri che vince la sezione Storia e 'Love harder, le ragazze iraniane camminano davanti a noi' (Solferino) di Barbara Stefanelli che vince per la sezione Sociale.

Circa diecimila ragazzi provenienti da tutto il mondo, tra gli altri da Albania, Francia, Stati Uniti e Russia, potranno leggerli e scegliere il libro preferito che si aggiudicherà l'ulteriore Premio Elsa Morante Scuole. Per i gruppi di lettura italiani e esteri è ancora possibile, fino alla fine di marzo, iscriversi a far parte di questa giuria, mandando una mail di adesione ad associazionepremioelsamorante@gmail.com.

Mille ragazzi assisteranno dal vivo all'evento conclusivo che si terrà il 15 maggio all'Auditorium della Rai di Napoli. Per tutti gli altri sarà possibile seguire le dirette sui canali facebook e instagram del Premio Elsa Morante e della Rai. Il Premio Elsa Morante 2024 sarà condotto da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo.



