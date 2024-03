Opera in filo metallico celebra a Scampia 'La mano de Dios'

E' ispirata al famoso gol di mano di Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale di calcio in Messico del 1986 l'opera installata a Scampia e realizzata completamente con filo metallico dall'artista Gerardo Rosato.

Installazione, 'La mano de Dios', ha preso posto all'ingresso nel centro sportivo 'Arci Scampia' frequentato da centinaia di ragazzi del rione e fondata da Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco, nominati di recente commendatori al merito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per il loro impegno a favore dei minori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA