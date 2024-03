Oliviero, "Forze armate e arte del pane, sì alla collaborazione"

"Unire le strategie delle forze armate, in particolare degli artigiani dell'esercito, all'arte bianca del pane con i più grandi maestri pizzaioli, come Franco Pepe e il maestro del pane Daniele Malaforte di Gragnano, è motivo di orgoglio per la Regione Campania. La mia presenza a Caiazzo sancisce questa collaborazione fra imprenditoria di eccellenza in Campania e la dedizione alla pianificazione delle forze armate che rappresentano, queste ultime, la storia di una nazione e del suo esercito". Così, il presidente della Regione Campania Gennaro Oliviero a margine dell'incontro che si è svolto al teatro Jovinelli di Caiazzo, alla presenza del sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto, del prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo e del generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Italiano, Mauro D'Ubaldi.

Il convegno - organizzato dal tenente generale Stefano Rega, capo del corpo di commissariato dell'Esercito e dal maestro Franco Pepe - ha visto la partecipazione del colonnello Felice Ambrosino, del tenente colonnello Carmine Vorraro e della nutrizionista Patrizia Cusano, oltre ai maestri Pepe e Daniele Malaforte.

"L'alimentazione delle truppe ha riprodotto una delle sfide più importanti d'Italia, dalla Grande guerra in poi - ha aggiunto il presidente Oliviero - alle donne e agli uomini dell' Esercito va tutto il mio sostegno e la stima della Regione e dell' Italia tutta. Da qui, da Caiazzo, si riparte per rinsaldare il legame e il patrimonio dell'arte bianca dei nostri artigiani con le strutture di commissariato dell'Esercito che si occupano di intervenire in territori di guerra o di emergenza, come calamità naturali".



