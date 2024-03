Manfredi e stadio a Bagnoli, non c'è ancora data incontro

Non è ancora stata fissata una data per discutere del nuovo stadio del Napoli a Bagnoli, idea lanciata dal presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis: lo conferma il sindaco Gaetano Manfredi. "Se è un argomento che il presidente De Laurentiis vuole approfondire, sicuramente approfondiremo - ha detto a margine di un incontro stampa in sala Giunta - ora siamo molto concentrati sugli atti che conseguono alla cabina di regia molto importante che abbiamo tenuto a Palazzo Chigi (lo scorso 7 marzo, ndr) per il completamento di tutti i percorsi autorizzativi e per far partire i cantieri nelle prossime settimane di tutte le bonifiche e anche per questa richiesta che abbiamo fatto al Governo centrale di un piano di investimenti. I cittadini aspettano da troppi anni la soluzione del problema di Bagnoli", ha sottolineato il sindaco.

All'incontro con sindaco e presidente della squadra di calcio azzurra dovrebbe partecipare anche l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella.



