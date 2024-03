Manfredi, le elezioni regionali? Immagino due blocchi

"Noi abbiamo un'esperienza amministrativa che è stata la prima in Italia che ha visto al governo quello che adesso viene definito campo largo, che è molto solida, con cui stiamo portando avanti un programma di governo anche innovativo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando l'incontro avuto ieri con i dirigenti nazionali del Pd Antonio Misiani e Marco Sarracino che gli hanno confermato il forte sostegno del partito.

"Questo a me fa piacere - ha detto Manfredi - perché significa che le forze politiche che si sono impegnate in questa esperienza stanno lavorando nella direzione giusta".

Alla domanda se la coalizione ampia si riproporrà anche alle elezioni regionali in Campania tra due anni, il sindaco ha risposto: "Io credo che ormai l'orientamento a livello nazionale è che ci siano due blocchi. Anche adesso l'esperienza in Sardegna e in Abruzzo ha dimostrato che quando c'è una elezione maggioritaria a turno unico, il meccanismo elettorale porta una polarizzazione tra i due blocchi".



