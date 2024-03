De Luca, positive le dichiarazioni di Meloni su fondi Coesione

"Leggo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Meloni a Bolzano, e le considero molto positive, per la conferma del necessario spirito di collaborazione fra Governo e Regioni, in relazione ai Fondi di Coesione". Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in un comunicato, auspicando la sottoscrizione dell'accordo con la Campania in tempi brevi.

"La Regione Campania - osserva De Luca - ha inviato da 5 mesi il suo programma di investimenti, che è frutto delle esigenze poste dai Comuni e condivise, per la decisiva parte infrastrutturale, con i Ministeri interessati. In tutto questo periodo, e già a cominciare dalla scorsa estate, vi è stata una interlocuzione continua con il Ministero della Coesione, alle cui richieste di chiarimento, è stato dato ogni volta puntuale e tempestivo riscontro da parte dell'Autorità di Gestione della Regione. Non essendoci stato mai nessun rilievo di merito sulle proposte avanzate - conclude il governatore campano - è da ritenersi che vi siano tutte le condizioni per una rapida sottoscrizione dell'accordo di coesione con la Regione Campania, nell'interesse dei territori, delle aziende, del mondo della cultura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA