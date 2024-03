8 marzo: flash mob al Rione Sanità, 'voce a chi non ha voce'

"Abbiamo voluto dedicare questo 8 marzo a tutte le donne coinvolte nelle guerre nel mondo ma anche a quelle, come nel Rione Sanità a Napoli, che lottano ogni giorno per conquistare spazi di vita e diritti". Così Patrizia D'Angelo, responsabile della Lega Sanità del Sindacato pensionati italiani Cgil e segretaria regionale dello Spi Cgil Campania e Napoli, spiega il senso del flash mob svoltosi oggi nell'area antistante la Basilica di Santa Maria della Sanità.

Alla manifestazione, fa sapere la dirigente sindacale, sono intervenuti, fra gli altri, il segretario generale dello Spi Cgil Campania, Franco Tavella, l'assessore della Terza Municipalità Teresa Esposito, la preside Teresa Cirillo con insegnanti e alunni del Circolo Didattico 'Andrea Angiulli'.

"Abbiamo tentato di dare voce a chi voce non ha - aggiunge D'Angelo - come il caso di Susan, donna palestinese che ha letto, durante la manifestazione, la poesia di una bambina 12enne. Ho dedicato una lettera a queste donne - così come alle altre donne sparse nelle guerre 'dimenticate' - costrette a fare da scudo ai propri figli per proteggerli dalle bombe in Palestina ma anche in Ucraina". Donne "che fanno sbocciare la vita e la proteggono a costo della loro vita".

La manifestazione, spiega D'Angelo, ha avuto fra le finalità anche quella di mettere in luce le tante difficoltà esistenti in un Rione popolare, impegnato nei progetti di rinascita "ma alle prese ancora con tanti problemi legati alla mancata scolarizzazione, all'assenza di un'assistenza sanitaria adeguata, alla carenza di servizi che significa carenza di diritti". "Lottiamo per tutte queste donne di Napoli, eroine dei tempi moderni". Durante l'evento, al quale hanno partecipato numerosi anziani, sono state distribuite piantine e bandiere della pace.



