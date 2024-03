L'ultima idea di De Laurentiis, faccio lo stadio a Bagnoli

Un nuovo stadio del Napoli da costruire nel giro di trenta mesi nell'area riqualificata di Bagnoli in sostituzione del Maradona. E' l'ultima idea del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che ne ha parlato nel corso di un'intervista alla Tgr Campania e a Sky Sport.

"Prego il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - ha detto il numero uno del club azzurro - di coadiuvare questa mia idea di voler portare uno stadio del Napoli modernissimo nell'area di Bagnoli, completo di centro commerciale come prevede la legge, e unendo anche un centro tecnico che da Castelvolturno sposteremo a Napoli con dodici campi da mettere anche a disposizione del sociale e delle persone meno abbienti".

Quanto ai tempi De Laurentiis li indica in trenta mesi: "Poiché la bonifica di Bagnoli è iniziata lo scorso ottobre e richiede diciotto mesi e ne servono altri dodici per il mio progetto, potremmo mettere la prima pietra tra diciotto mesi e costruire il tutto in trenta mesi, in modo da essere pronti nel 2032 per gli Europei".

Bocciata - spiega il patron azzurro - la possibilità di un restyling del Maradona: "Avrei tanto voluto riqualificare il Maradona ma dallo studio Zavanella, che da un mese sta studiando il progetto, mi hanno spiegato che l'unico modo per fare restiyling è costruire un altro stadio all'interno del Maradona e che per fare questo dovremmo giocare tre anni fuori da lì per problemi di sicurezza. E' impossibile, e allora mi sono messo l'anima in pace e ho detto a Zavanella di disegnare un nuovo stadio modernissimo".



