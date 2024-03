Fico,attacchi della Regione a Manfredi profondamente inopportuni

"Gli attacchi che anche oggi provengono dalla Regione Campania e sono rivolti al sindaco di Napoli sono profondamente inopportuni". Lo afferma Roberto Fico, ex presidente della Camera e presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle.

"Schierarsi contro le politiche del governo che danneggiano il tessuto sociale e il Sud, e non tutelano le persone più fragili è necessario. Allo stesso modo però - prosegue Fico - chi rappresenta le istituzioni locali ha il dovere di dialogare fino in fondo, anche con durezza, sui tavoli preposti con le istituzioni nazionali. Perché se non si tiene un filo diretto, dopo il chiasso e le scene da teatro, gli unici che alla fine verranno davvero danneggiati sono gli stessi cittadini che si dice di voler rappresentare".



