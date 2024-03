Terminato stato agitazione lavoratori ditta mensa Leonardo

Si è concluso con un accordo tra le parti lo stato di agitazione dei lavoratori degli impianti mensa negli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d'Arco, Nola, Fusaro e Giugliano, che dallo scorso venerdì erano in presidio davanti ai cancelli delle fabbriche interessate per protestare, anche attraverso uno sciopero, contro le condizioni contrattuali della nuova ditta che ha ottenuto l'appalto dei servizi. Ieri sera le organizzazioni sindacali di categoria, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, ed i vertici aziendali della Dussmann Service, vincitrice dell'appalto, hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni contrattuali per i lavoratori. Lo rende noto Ugo Buonanno, della segreteria regionale campana della Filcams. "L'azienda - ha spiegato Buonanno - ha accolto le rivendicazioni dei lavoratori sulle precedenti condizioni contrattuali, quindi la vertenza si è conclusa con la chiusura dello stato di agitazione da parte dei lavoratori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA