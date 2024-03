Ai domiciliari ma con hashish in casa, arrestato nel Napoletano

Trovato in possesso di droga nonostante fosse agli arresti domiciliari: uomo di 47 anni finisce in carcere.

È accaduto a Torre del Greco, dove i carabinieri della locale compagnia hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni delle persone sottoposte a misure restrittive.

Durante queste attività, è finito in manette Michele Sorrentino, 47 anni. I militari della sezione operativa torrese hanno controllato l'abitazione dove l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati alla droga.

In casa sono stati rinvenuti e sequestrati due panetti e mezzo di hashish per un peso complessivo di 246 grammi. In particolare, la droga era nascosta nella camera da letto, in un vano ricavato nel comodino. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.



