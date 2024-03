Sorpresi con la droga, tre arresti a Napoli

Tre uomini - due cittadini della Tanzania di 37 e 62 anni e uno del Burundi, di 44 - sono stati arrestati dalla Polizia, a Napoli, per concorso in detenzione illecita di droga.

In particolare, uno dei tre è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato mentre spacciava nella zona di Porta Capuana. E' stato bloccato, non senza difficoltà, e trovato in possesso di 5 involucri di eroina del peso di 10 grammi e di 50 euro. La polizia si è quindi recata nell'abitazione dello straniero, dove sono state trovate altre due persone, anch'esse arrestate per la detenzione di 41 grammi di eroina e di 167 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche 250 euro, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e, nella camera dell'uomo arrestato per primo, altri due grammi di eroina e 200 euro.



