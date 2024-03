Voragini al Vomero, domani sit-in dei condomini

Domani alle ore 11, in piazza Vanvitelli, al Vomero, si terrà un sit in dei condomini di via Morghen e via Solimena sgomberati in seguito a due voragini.

"Al momento la situazione non è in via di risoluzioni - ha dichiarato Giorgio Giaquinto, uno dei promotori dell'iniziativa - poiché ai danni causati dalle voragini si sono aggiunte ulteriori infiltrazioni a causa delle piogge recenti. Speriamo in una risoluzione veloce. Vogliamo far sentire la voce di tutti i condomini, non solo quelli che hanno dovuto abbandonare la propria casa. Non ci sentiamo al sicuro. Come occupanti degli stabili chiediamo di poter rientrare quanto prima nelle nostre abitazioni. Al momento stiamo sostenendo molte spese per alloggi provvisori e poi ricordo che anche la rimozione del materiale fuoriuscito dai seminterrati e dalle abitazioni a pian terreno ce le siamo accollati noi".

"In seguito alle due voragini che hanno paralizzato il Vomero nelle ultime settimane, la situazione è ancora critica", affermano il deputato Francesco Emilio Borrelli e Nelide Milano, annunciando la partecipazione di Europa Verde all'iniziativa.

"Mancano sostegni adeguati - aggiungono - a chi ha dovuto lasciare la propria casa. Sono tante le famiglie che sono state separate, gioco forza, in questa situazione emergenziale che le ha smembrate con collocazioni temporanee di fortuna. Queste persone restano in attesa che qualcuno si pronunci su tempi e modalità di risoluzione del problema. Una interlocuzione carente con le istituzioni che penalizza oltremodo chi già deve far fronte a problemi seri come la perdita della casa. Per questo scenderemo domani in piazza con i condomini per chiedere maggiore trasparenza e interventi rapidi affinchè tutti possano rientrare in casa".



