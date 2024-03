UniFortunato,Ssml e Job Academy: Open Days con 7000 studenti

Sono stati 7mila complessivamente (in presenza e online) gli studenti che hanno partecipato agli Open days 2024 svoltisi in tre giorni organizzati dall'Università 'Giustino Fortunato', dall'Istituto Universitario di Mediazione Linguistica Internazionale di Benevento e dalla UniforJob Academy. Scenario dell'evento del Salone dell'orientamento a Benevento nei giorni 28 e 29 febbraio è stato, fanno sapere i promotori in una nota, il Palazzetto dello Sport 'Mario Parente' che ha accolto oltre 3500 studenti dell'ultimo anno delle Scuole Superiori del capoluogo sannita e della provincia, nonché provenienti da altre province della Campania, del Molise e della Puglia che hanno partecipato alle iniziative di "orientamento consapevole alla scelta universitaria" promosse dalle istituzioni formative Unifortunato, SSML e Job Academy. Nel Salone dell'orientamento è stato possibile ricevere le informazioni presso i desk relativi ai corsi di laurea, e di partecipare ad approfondimenti tematici ed iniziative social.

Le attività di orientamento si sono, poi, svolte il primo marzo anche nelle sedi dell'Ateneo di Milano, Roma, Casalnuovo di Napoli e Palermo ed in diverse città dove è presente un centro di orientamento dell'Ateneo (Padova, Cagliari, Gela, Otranto, Lecce, Verona, Vicenza, Isernia, Ischia) con la partecipazione di numerosi studenti. Infine, nel pomeriggio del primo marzo si è tenuto l'Open day Online con oltre 2000 partecipanti.

Apprezzamento è stato espresso dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dal presidente della Provincia Nino Lombardi che, insieme con altri amministratori locali, hanno visitato il Salone dell'orientamento. E soddisfazione è stata manifestata dal rettore dell'UniFortunato, Giuseppe Acocella, che ha definito questa edizione "una grande festa della gioventù nella quale gli studenti hanno avuto l'occasione di vivere un formativo e significativo momento di aggregazione e conoscenza".

L'iniziativa è stata promossa all'interno delle attività di orientamento, coordinate dal delegato Unifortunato e direttore f.f. della SSML prof. Paolo Palumbo, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità accademica.



