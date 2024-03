Ritrovato nel Sannio trattore rubato 30 anni fa in Sicilia

Era stato rubato trent'anni fa in Sicilia ed oggi, a distanza di tanti anni, un trattore è stato ritrovato dai carabinieri in un'azienda sannita il cui titolare è stato denunciato per ricettazione.

I militari, in collaborazione con personale del servizio veterinario delle Asl di Benevento e Napoli, hanno ritrovato il mezzo agricolo in un deposito di un'azienda del Fortore, gestita da un uomo del posto. Il trattore, privo di targhe e documenti di circolazione e della cui provenienza l'uomo non ha saputo fornire giustificazioni, è stato sequestrato e restituito in Sicilia al figlio del proprietario, ormai non più in vita, il quale, commosso, li ha ringraziati per aver ritrovato quel mezzo che rappresenta per lui un caro ricordo del padre.



