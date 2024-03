Osimhen-Kvara,coppia gol per espugnare il bunker Juve

Non c'è più spazio per i calcoli, da domani nel match contro la Juventus il Napoli ha come unico obiettivo la vittoria se vuole portare avanti il sogno di tornare in Champions League anche il prossimo anno. E' l'idea che il tecnico azzurro Calzona ha inculcato nel cervello della squadra che ha ritrovato il sorriso, e soprattutto il gioco, nella trasferta infrasettimanale in casa del Sassuolo ma che ora deve ripetersi anche contro le squadre top, per dimostrare di poter tornare nelle zone alte della classifica.

Gli azzurri sono ottavi, a diciassette punti di distanza dai bianconeri. L'obiettivo è risalire la graduatoria per assestarsi almeno in zona Europa League come primo passo. Il nuovo Napoli è atteso domani da un Maradona già pieno, con almeno 50.000 spettatori presenti. L'ultima vittoria risale a un mese fa contro il Verona e i tifosi vogliono ritrovare il piacere di abbracciarsi a fine gara.

Calzona, che ha saltato la conferenza stampa della vigilia, ha lavorato a lungo in questi tre giorni, preparando il match con la formazione tipo in questo momento, con Juan Jesus in difesa al fianco di Rrahmani, Di Lorenzo e Olivera terzini, dietro un centrocampo in cui Lobotka e Anguissa ben integrano le doti atletiche, di costruzione del gioco e di contrasto con l'estro di Traoré, che sta sempre meglio e si candida a giocare al posto di Zielinski.

Davanti, il tecnico dà piena fiducia alla ritrovata coppia d'attacco Osimhen-Kvaratskhelia, che nei cinque gol realizzati a Sassuolo (tripletta il nigeriano, doppietta il georgiano) hanno ritrovato il sorriso ritrovando gli automatismi persi. Calzona li lascia liberi, sa di poter contare sulla loro velocità in contropiede contro la difesa juventina, che finora ha preso in campionato solo 19 gol, ben 11 meno degli azzurri. L'attaccante nigeriano porta ancora con sé la delusione per il ko nella finale di Coppa d'Africa e mira ad un finale di stagione da re, per poi trasferirsi nel top club che si farà carico a fine stagione di pagare i 130 milioni previsti dal contratto con il Napoli. La stella nigeriana brilla a suon di gol e quelli contro la Juventus, soprattutto a Napoli, valgono doppio.

Un valore che viene dato anche dal patron azzurro De Laurentiis, che ha lanciato la sua sfida legale contro il club bianconero per un posto nel Mondiale per club e che domani sogna di dare un dispiacere all'ex Giuntoli, perfetto stratega del mercato-scudetto del Napoli, e ora dirigente della squadra bianconera dopo un addio non senza qualche polemica.



