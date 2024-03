L'8 marzo a Marcianise incontro intitolato "Non solo mimosa"

"Mettere su famiglia deve essere un 'passo a due': le donne devono avere pari opportunità nel lavoro senza rinunciare ai propri cari e da questo punto di vista c'è ancora molto da fare": lo sostiene l'avvocato Carmen Posillipo, assessore alle pari opportunità del comune di Marcianise (Caserta) che insieme con la collega Francesca Cicchella dell'assessorato alla pubblica istruzione ha organizzato per l'8 marzo l'incontro intitolato "Non solo mimosa".

"Sono parecchie le frasi - dice l'assessore Posillipo - che come avvocato di diritto di famiglia mi sento dire ogni giorno: 'E poi sono nati i miei figli e mi sono dovuta fermare', oppure 'poi sono diventati grandi i mie figli e non sapevo più cosa fare' e, dai datori di lavoro, 'Signora vada a lavorare' e anche 'Ma lei mica può portare in ufficio tutti i suoi problemi a casa'".

Per l'assessore Posillipo, quindi, bisogna "Esaminare capire e rimediare, ma soprattutto mai rinunciare: e questo è l'obiettivo del nostro incontro. Tutti i fiori sono solo belli alla vista e gradevoli all'olfatto, - conclude l'avvocato usando una metafora - ma ogni fiore e ogni colore ha un proprio significato e necessità di una cura specifica per continuare a fiorire".





