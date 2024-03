Ischia, il marito e le figlie alla fiaccolata per Antonella

Oltre duecento persone hanno preso parte alla fiaccolata organizzata stasera dai cittadini del borgo di Succhivo per ricordare Antonella Di Massa, la donna scomparsa ad Ischia il 17 febbraio scorso e ritrovata morta mercoledì in un terreno a poca distanza da dove era stata vista l'ultima volta viva. All'iniziativa hanno partecipato anche il marito e le due figlie della donna, oltre a molti abitanti del piccolo centro dove Antonella è scomparsa ed è stata ricercata per diversi giorni da decine di uomini delle forze dell'ordine e volontari.

Presenti anche il sindaco di Serrara Fontana, nel cui territorio si trova Succhivo, e gli amministratori di Casamicciola, il comune d'origine della 51enne oltre ai compagni di scuola delle sue figlie e molti cittadini che hanno voluto ricordarla e renderle omaggio.

La fiaccolata è partita dall'esterno della chiesa della Madonna di Montevergine per giungere davanti al terreno dove è stato ritrovato il corpo senza vita della donna: un tragitto di poche centinaia di metri che Antonella ha sicuramente percorso, come lasciano intendere i racconti dei due testimoni oculari che l'hanno vista il giorno della sua scomparsa. Giunti davanti al luogo del ritrovamento del corpo, i partecipanti hanno pregato e poi deposto decine di lumini e foto di Antonella, a pochissimi metri da dove gli inviati di Chi l'ha visto ne hanno rinvenuto il cadavere. "La fiaccolata è stata un'iniziativa spontanea della gente di Succhivo, che ha vissuto con enorme partecipazione e dolore la vicenda di Antonella", dice all'ANSA Irene Iacono, sindaco di Serrara Fontana. "Tutti l'hanno cercata e collaborato alle ricerche, tutti siamo addolorati ed attoniti per l'epilogo tragico di questa vicenda. Questi sono i giorni del dolore, del rispetto e del silenzio, il tempo e gli inquirenti poi aiuteranno a capire i tragici e dolorosi fatti".

Domani a Casamicciola si celebreranno i funerali della donna, alle 15.30 nella chiesa del convento dei Passionisti.



