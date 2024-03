Controlli della polizia a Napoli e nell'hinterland

Controlli della Polizia di Stato, ieri, in vari centri del Napoletano e nel capoluogo: centinaiai le persone identificate.

In particolare, a Torre Annunziata gli agenti del locale Commissariato, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 236 persone, di cui 72 con precedenti di polizia, controllato 91 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo. Hanno contestato 4 violazioni del Codice della Strada e ritirato una carta di circolazione; sono state inoltre controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, sempre con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine, hanno identificato 101 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, e controllato 67 veicoli.

A Napoli, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra e quelli del Reparto prevenzione crimine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Sono state identificate 76 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllati 35 veicoli; è stata contestata una violazione del Codice della Strada e controllata una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

Controlli anche a Caivano, all'interno del parco Verde, dove gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 225 persone e controllato 118 veicoli.

Sempre a Napoli, nelle strade della movida di Chiaia, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i finanzieri della Guardia di Finanza, con l'ausilio di personale della Polizia locale, hanno identificato 168 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, sanzionandone una amministrativamente per detenzione illecita di stupefacenti per uso personale. Controllati tre esercizi commerciali, di cui uno sanzionato amministrativamente.





