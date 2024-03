Carceri: Uilpa, ad Ariano Irpino agente ferito da detenuto

Un agente della Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stato ferito al volto da un detenuto che gli ha sbattuto contro il cancello della cella della ottava sezione in cui è recluso. Ne dà notizia Stefano Sorice, segretario della Uilpa.

Lo stesso sindacalista denuncia che alcuni giorni fa un altro detenuto ha tentato di aggredire una psicologa mentre la settimana scorsa una cella è stata completamente allagata da altri reclusi. Gli episodi si sono verificati nella sezione, riaperta da poco, che ospita detenuti protagonisti di aggressioni al personale e autori di proteste che hanno messo a dura prova la sicurezza all'interno della Casa circondariale.





