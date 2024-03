Blitz dei carabinieri nelle metro, trovati coltelli e tirapugni

Un 21enne è stato trovato in possesso di un manganello telescopico di ferro di 63 centimetri; un 29enne e un 31enne, invece, avevano rispettivamente un coltello a serramanico e un tirapugni. E' il risultato dei controlli che i carabinieri hanno messo in atto nei quartieri di Piscinola, Chiaiano e Scampia.

I militari della compagnia Vomero, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato i rioni più difficili ma soprattutto i varchi della metro. Utilizzando metal detector, i carabinieri hanno ricercato soprattutto coltelli: tre i giovani denunciati. Durante il servizio è finito nei guai anche un 32enne, assente al controllo nonostante la misura dei domiciliari gli imponesse di non lasciare casa.

Tredici le persone segnalate alla Prefettura per possesso di droga, c'è anche un minore; sequestrate dosi di hashish, marijuana e cocaina.



