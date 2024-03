Un 'viaggio' in treno di otto minuti per tifare Potenza

Allo stadio in treno, con un "viaggio" di appena otto minuti: è questa la singolare l'iniziativa organizzata dai tifosi del Potenza (Lega Pro, girone C), in occasione della partita Sorrento-Potenza, in programma domani, sabato 2 marzo, alle ore 20.45 e valida per la ventinovesima giornata di campionato.

La squadra campana, che ospita la gara, gioca le proprie partite interne allo stadio "Viviani" di Potenza, per l'indisponibilità dello stadio "Italia" di Sorrento, per cui i tifosi ospiti hanno deciso di "simulare" la particolare trasferta in casa propria dandosi appuntamento alla stazione di Potenza Macchia Romana alle ore 19.36, quando il treno 257/259 partirà alla volta della stazione di Potenza Centrale, dove farà arrivo alle ore 19.44, dopo tre fermate. Al punto di arrivo, nei pressi dello stadio cittadino, è previsto un raduno con chi non vorrà usare il mezzo di trasporto e il corteo proseguirà verso l'impianto sportivo per assistere alla partita. Ai tifosi del Potenza sono stati riservati tre settori dello stadio.



