Calenda, sul Mezzogiorno doverosa la battaglia di De Luca

De Luca fa una "battaglia doverosa perché la politica sul Mezzogiorno è stata disfatta". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a Napoli.

Calenda ha detto che "le zone economiche speciali che con Draghi funzionavano oggi non funzionano e non ci sono fondi.

Oggi non c'è una visione sul Mezzogiorno e De Luca fa vene a battersi". A giudizio del leader di Azione "ci sono però tante competenze regionali - come la sanità - sulle quali va fatto un lavoro e da subito". E rispetto agli attacchi mossi dal governatore campano al governo, Calenda ha sottolineato che le opinioni si "possono esprimere in modo duro ma tuttavia c'è qualcosa che comunque va fatta: la proposta. Il compito che noi abbiamo è quello di incalzare il governo con proposte concrete".





