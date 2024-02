Un 17enne incensurato e' stato ferito in pomeriggio in via Farina a Portici con un' arma da taglio alla gamba sinistra e condotto all'Ospedale del Mare dove è stato curato. Lì agli agenti del Commissariato di Polizia di Ponticelli avrebbe detto di essere stato ferito a scopo di rapina, mentre passeggiava in strada. Sull'episodio indaga la Polizia del Commissariato Portici-Ercolano.



