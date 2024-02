Buonajuto, si vince con candidati radicati su territorio

"Come ben ha sottolineato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, le elezioni si vincono quando vengono scelti candidati radicati sul territorio e le coalizioni si aprono alle forze moderate, con programmi chiari e che diano una visione del futuro ai cittadini. Come è accaduto a Napoli con la vittoria di Gaetano Manfredi che sta governando molto bene". Lo dice Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (Napoli) e portavoce nazionale di Italia Viva. "Ho chiesto per questo motivo al segretario regionale di convocare senza indugio gli organismi al fine di condividere una riflessione sulle città al voto nella prossima tornata elettorale e individuare i candidati sindaci da sostenere.

Italia Viva è pronta a fare la propria parte". (ANSA)

