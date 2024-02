Vietato andare a messa?Don Patriciello, c'è chi soffia sul fuoco

"Sabato hanno fatto questa manifestazione senza capo nè coda, impedendo alle persone di venire in chiesa. Hanno minacciato di non farli venire di domenica. Io li capisco, c'è tanta gente davvero impaurita al Parco Verde, insieme a questa gente c'è qualcuno che ha interesse a soffiare sul fuoco". Lo ha detto il parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, rispondendo alle domande dei cronisti sulle proteste di qualche giorno fa, per le quali si è parlato anche di camorristi che avrebbero manovrato i manifestanti e che avrebbero perfino impedito di andare a messa o frequentare l'oratorio.

Un'ipotesi che è rimasta tale - peraltro quasi tutti gli esponenti delle organizzazioni criminali operanti a Parco Verde sono in carcere - così come non ha avuto riscontro la circostanza di un'auto che domenica sera sarebbe passata più volte fuori dalla chiesa.

Si tratta comunque di segnali, conclude don Patriciello, "di una profonda esasperazione che arriva da lontano, da anni di abbandono totale".



