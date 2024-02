Corte dei Conti, sui manifesti della Regione Campania valuteremo

Sulla questione dei manifesti fatti affiggere dalla Regione Campania in cui si accusa il Governo di tradire il Sud "abbiamo letto la notizia che si starebbe preparando un esposto alla Corte dei Conti da parte di alcuni consiglieri di minoranza. La notizia ha destato il nostro interesse. Se così fosse lo valuteremo con la massima attenzione e con serenità, come per tutti gli esposti che ci pervengono".

Lo ha detto il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Antonio Giuseppone, nel corso di una conferenza stampa convocata alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Qualora dovessimo rilevare un'ipotesi di danno specifico e concreto alle casse pubbliche - ha precisato il magistrato - avremmo la possibilità di aprire un'istruttoria. Senza entrare nel merito della questione, perché abbiamo appreso la notizia anche noi dalla stampa, faremo le nostre valutazioni per decidere cosa fare".



