Calderone, in edilizia livello irregolarità superiore a 85%

"Noi abbiamo assunto come governo la responsabilità di individuare e iniziare un percorso che parla soprattutto di qualificazione delle imprese, perché in alcuni settori, come quello dell'edilizia, anche per effetto ovviamente di tutto quello che è legato all'esecuzione dei lavori che poi beneficiano del superbonus, c'è stato un fiorire importante di imprese. Nell'arco di due anni sono nate 35.000 imprese: è un settore sul quale gli ispettori del lavoro ci restituiscono degli alert soprattutto per quelle che sono le verifiche sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. C'è un livello di irregolarità in questo contesto che è superiore all'85%". Così la ministra del lavoro, Marina Calderone, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del Premio Duraccio promosso dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro.

Secondo la ministra occorre "concentrarsi sul tema della qualificazione delle imprese, perché non basta iscriversi alla Camera di Commercio e dichiarare un'attività sulla base di quella che è la classificazione dei codici ateco per poi essere degli esperti del settore e soprattutto per assumere anche una responsabilità di diventare datori di lavoro in un determinato settore". "Sulle attività a rischio - ha concluso Calderone - noi dobbiamo avere molta più incisività anche nella prevenzione, certamente, ma in tutto quello che è il percorso di attuazione delle misure che sono contenute nel documento di valutazione dei rischi. Ancora di più quando poi le attività di cantiere comportano anche delle interferenze con altre attività. Cioè più attività che coesistono all'interno di uno stesso cantiere.

Quello è un livello di pericolosità ulteriore".



