Successo Life for Gaza a Napoli, in 6.000 per raccolta fondi

Oltre seimila spettatori per un sold out annunciato da una settimana: è un successo per gli organizzatori il concerto "Life for Gaza" tenutosi al Palapartenope di Napoli, della durata di sei ore e terminato stanotte per raccogliere fondi e donazioni da destinare a Medici senza frontiere e Palestinian Medical Relief. La campagna di raccolta fondi è ancora attiva al sito www.pergaza.it "Grazie per questa iniziativa a Napoli. Deve essere la prima di tante, in Italia" ha detto Fiorella Mannoia che ha interpretato 'Combattente' e 'Il peso del coraggio', salutando poi la platea napoletana con il brano di Pino Daniele, 'Terra mia'.

Nel cast della serata anche l'attrice Laura Morante, che ha letto versi del poeta palestinese Mahmoud Darwish, Enzo Gragnaniello, Osanna, Franco Ricciardi, Eugenio Bennato, La Maschera, 99 Posse, Daniele Sepe con Capitan Capitone e i Fratelli della Costa, Elisabetta Serio, Francesco Forni, Dario Sansone, 'E Zézi, Sandro Joyeux, Giovanni Block, Massimo Ferrante, Capone & BungtBangt, Lino Cannavacciuolo, Suonno D'ajere, Carlo Faiello, Ascanio Celestini, Valeria Parrella, Alessandro Rak, Rosaria De Cicco, Patrizio Rispo, Eduardo Castaldo. L'iniziativa è stata promossa e organizzata dalla Comunità palestinese della Campania e da Assopace Palestina Nel comitato di garanti per la campagna raccolta fondi anche l'ex Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che sul palco ha mostrato il passaporto avuto dieci anni fa: "Sono cittadino palestinese, non è solo un onore, è una responsabilità".



