Nuova Venere degli Stracci a Napoli, sarà inaugurata il 6 marzo

Al via il cantiere a Piazza Municipio a Napoli per la nuova Venere di Michelangelo Pistoletto, l'opera allestita il 28 giugno 2023 e data alle fiamme da un clochard il successivo 12 luglio.

La nuova Venere degli Stracci sarà inaugurata, si apprende dal Comune di Napoli, il 6 marzo e rimarrà in Piazza Minicipio, nello stesso posto dov'era lo scorso anno, per tre mesi. L'opera è donata da Pistoletto al Comune di Napoli e quindi, trascorsi i tre mesi, l'amministrazione comunale dovrà decidere dove collocarla in maniera definitiva.



