Cagliari e Napoli hanno pareggiato 1-1 in un incontro della 26/a giornata di campionato alla Unipol Domus, deciso dalle reti di Osimhen e Luvumbo. L'attaccante nigeriano, dopo il gol del pareggio col Barcellona in Champions League, sembrava aver risolto una partita complicata per la sua squadra, ma in pieno recupero è arrivata la rete dell'angolano per il pari meritato dai rossoblù.



